Marrone e oliva | l’abbinamento colore sofisticato da provare ora

L’estate è alle porte ma la moda non se la sente ancora di abbandonare le nuance della primavera e dell’inverno, scegliendo capi dal tessuto impalpabile in tonalità intense. Così, il guardaroba di stagione si muove in bilico tra il desiderio di freschezza e la tentazione di colori caldi e rassicuranti, rinnovando i classici con accenti inaspettati: Marrone e verde oliva. Il compito di aggiornare il look all’attualità è affidato agli accessori. Dalla maxi pochette ai sandali, ecco un idea outfit che funziona per le occasioni più chic di primavera da copiare ora.Il look Philosophy PE25: quando il minimalismo si fa interessanteLa lezione arriva direttamente dalla passerella primavera estate 2025 di Philosophy by Lorenzo Serafini. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Marrone e oliva: l’abbinamento colore sofisticato da provare ora

