Marine Le Pen | Spero ci saranno occasioni di collaborazione con Meloni

(LaPresse) “Non sono qui per incontrare Giorgia Meloni ma Spero ci potranno essere occasioni di collaborazione”. Lo ha affermato la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in un incontro con la stampa a margine della scuola di formazione politica della Lega a Roma. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marine Le Pen: “Spero ci saranno occasioni di collaborazione con Meloni”

Segui queste discussioni sui social

High Spatial-Resolution Satellite Mapping Of Suspended Particulate Matter In Global Coastal Waters Using Particle Composition-Adaptive Algorithms-- <-- shared paper-- <-- shared SedXplorer: Global Coastal Suspended Sediment Explorer (web m… Leggi la discussione

Mein neues Ammunition Ship für das Tabletop Victory at SeaFür mehr Infos, folgt mir auf YouTube und Instagram.Cowboys_Tabletops My new ammunition ship for the Victory at Sea tabletop gameFor more info, follow me on YouTube and Instagra… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Francia, Marine Le Pen: ricorso anche a Corte giustizia diritti umani (Cedu) - Roma, 1 apr. (askanews) – Marine Le Pen intende percorrere “ogni strada possibile” per fare “appello” dopo la sentenza del tribunale di Parigi che l’ha condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici e che le sbarrerebbe così la strada per la corsa all’Eliseo. In un’intervista esclusiva su ‘Le Parisien’, Marine Le Pen, ha annunciato che si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e al Consiglio costituzionale. 🔗Leggi su ildenaro.it

Feltri travolge Parenzo: “La condanna di Marine Le Pen ha un sapore politico. Se ci mette il becco la giustizia è il caos” (video) - Vittorio Feltri irrompe come un ciclone a “L’Ariache tira” nella puntata del primo aprile. Invitato dal conduttore David Parenzo a dire la sua sulla spallata giudiziaria a Marine Le Pen, fatta fuori dalla corsa all’Eliseo, il direttore editoriale del Giornale non si fa pregare nel fare una disamina del sistema giudiziario. Lui che, come si sa, ha sempre espresso la sua convinzione sull’innovenza di Stasi sul delitto di Garlasco. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Marion Marechal, stoccata alle toghe francesi: "Contro Marine Le Pen decisione politica" - Per la nipote della leader del Rn "c'è la volontà di una parte della magistratura di impedire alla destra di presentarsi alle elezioni" 🔗Leggi su ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Congresso della Lega a Firenze: Marine Le Pen in Collegamento, le Parole di Giorgia Meloni e la Tessera a Vannacci; VIDEO | “Io e te come Martin Luther King”: Marine Le Pen con Salvini al Congresso della Lega; Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni»; Le Pen: Decisione politica, è un giorno funesto per la democrazia. Milioni di francesi sono indignati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marine Le Pen condannata a 5 di ineleggibilità. A rischio la corsa all'Eliseo - l Rassemblement National adesso spera nell'appello ... politici che invece sarebbero in piena campagna elettorale. La Russia ha criticato la condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita ... 🔗msn.com

Marine Le Pen: "Non mi arrenderò. Noi sotto attacco, reagiremo come Martin Luther King" - "Non mi arrenderò". Così Marine Le Pen durante la manifestazione organizzata dal Rassemblement National (Rn) a Place Vauban, a Parigi, dopo che lunedì scorso è stata dichiarata colpevole di ... 🔗adnkronos.com