Marine Le Pen | Il successo di Meloni non è una sorpresa Macron fa il guerriero ma rischia di fomentare il conflitto

La premier italiana “ha incontestabilmente un ruolo diplomatico importante. E del resto, possiamo dire che non è una sorpresa per nessuno. Con la signora Meloni abbiamo delle divergenze, in particolare sul suo sostegno all’elezione di Ursula von der Leyen. Ma posso constatare che è riuscita a ottenere risultati importanti sia sul piano esterno che sull’economia italiana”. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera Marine Le Pen, fondatrice di Rassemblement national, a Roma per partecipare alla Scuola politica della Lega.“Penso di poter dire che la visione di Giorgia Meloni e del suo governo sia assai lontana da quella di Macron. Ma Francia e Italia sono i due Paesi più simili, hanno radici nella stessa cultura. Io sono favorevole alla rinascita, anzi al Rinascimento dei rapporti tra Italia e Francia”, dice Le Pen. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marine Le Pen: “Il successo di Meloni non è una sorpresa. Macron fa il guerriero, ma rischia di fomentare il conflitto”

