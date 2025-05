Marelli | Manca un secondo giallo a Billing Non c’è il rigore per il Napoli

Negli studi di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa si analizzano gli episodi arbitrali con lex arbitro Luca Marelli. Il primo episodio è quello accaduto nel finale della gara quando si reclama un rigore per il Napoli per tocco di braccio braccio di VenturinoMarelli: «Al minuto 87-88 c’è una deviazione di Lorenzo e un tocco sotto rete di Venturino col braccio. Dobbiamo considerare due elementi, uno che il braccio è molto vicino al corpo e che poi il pallone sbuca molto vicino e rapido deviato da Di Lorenzo che aveva spezzato di testa per cui in sala Var avranno valutato questi elementi. L’arbitro non poteva vedere nulla. Per quanto mi riguarda sono d’accordo»#NapoliGenoa SIETE DEI LADRI E DEI MALEDETTI. LADRI E MALEDETTI!!! pic.twitter.comAa8Xgi5KZC— Giusè (@GTI0069) May 11, 2025Billing meritava un secondogiallo?«Sì, Billing meritava un secondogiallo, Manca ammonizione tenta di intervenire viene anticipato da Vasquez, è l’unico errore dell’arbitro. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marelli: «Manca un secondo giallo a Billing. Non c’è il rigore per il Napoli»

