Luca Marchegiani ha commentato la vittoria dell'Inter per 2-0 contro il Torino, analizzando le prestazioni delle due squadre. Nel suo intervento su Sky Sport, ha sottolineato i limiti mostrati dai granata, evidenziando come, nonostante le occasioni avute, abbiano faticato a competere con avversari di calibro come Napoli e Inter. Ecco le sue dichiarazioni complete.

Luca Marchegiani si pronunciato in merito alla vittoria dell’Inter contro il Torino per 2-0. Di seguito le sue dichiarazioni.IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così espresso a Sky Sport su Torino-Inter: «Brutto finale per i granata, anche se ci possono stare le sconfitte contro Napoli e Inter. I piemontesi hanno avuto varie occasioni, ma nel complesso si è notato che hanno sostanzialmente perso delle soluzioni. Ciò, che si è visto sia contro le grandi sia con le piccole, rappresenta un peccato perché sembrava che il Torino potesse fare qualcosa in più a un certo punto della stagione. Poi la squadra si è normalizzata, producendo la situazione attuale».Marchegiani su Zalewski e, in generale, sulla prestazione delle seconde linee dell’InterGLI APPREZZAMENTI – Marchegiani ha poi proseguito spostando il suo focus su vari dei titolari schierati da Simone Inzaghi contro il Torino. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marchegiani su Zalewski: «Di talento. All’Inter è normale una cosa!»

