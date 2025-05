Marche d' oro a Budapest | Calvanese prima nel circuito femminile di fioretto Under 23

ANCONA – Giornata di gloria per la scherma marchigiana in terra ungherese. Matilde Calvanese ha conquistato ieri, con i colori della nazionale, il gradino più alto del podio nella prova di fiorettofemminile del circuitoUnder 23 di Budapest. La fiorettista jesina delle Fiamme Oro, dopo le. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Marche d'oro a Budapest: Calvanese prima nel circuito femminile di fioretto Under 23

