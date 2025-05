Manna dribbla le domande sul futuro e su quell’obiettivo di mercato | Parlarne adesso è assurdo e non ci aiuta Stiamo attenti…

Mannadribbla le domande sul futuro e su quell’obiettivo di mercato: tutte le dichiarazioni del direttore sportivoIl direttore sportivo del Napoli Manna ha parlato a DAZN per analizzare le voci che hanno visto De Bruyne e David, obiettivo anche del calciomercato Juve, vicino ai partenopei.PAROLE – «E’ normale che siamo sempre focalizzati anche sul mercato, Stiamo attenti a ogni opportunità. Ma Parlarneadesso è assurdo, sminuisce il lavoro fatto dai ragazzi e dal mister, non mi sembra corretto. Stiamo lavorando, Stiamo attenti a ciò che può succedere. Ma Parlarne non ci aiuta». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

