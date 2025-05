Mamma papà sto arrivando La coppia di Canale 5 annuncia il secondo figlio | è un maschio

Nel giorno simbolo della maternità, una delle coppie più amate di Canale 5 ha deciso di condividere una notizia che ha emozionato il pubblico e fatto il pieno di cuori su Instagram: stanno per diventare genitori per la seconda volta. È stata una domenica speciale per la coppia, che con parole dolci e immagini piene di tenerezza ha annunciato l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia. A pochi mesi dal matrimonio, la notizia ha sorpreso i fan e ha riportato l’attenzione su una delle storie d’amore nate sotto i riflettori televisivi.>> “Allora me ne vado”. Altra fregatura per Veronica Gentili e l’Isola dei Famosi, l’annuncio della naufraga fa scoppiare il caos: “Hai rotto i.”Il post pubblicato nella giornata di domenica 11 maggio ha mostrato una famiglia sorridente, una bambina entusiasta e una Mamma raggiante, accompagnato da un messaggio che ha colpito nel segno: “Sta arrivando lui. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

