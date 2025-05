Maltrattamenti in aula Chiesta l’archiviazione

Sette famiglie lo scorso luglio avevano protestato con il preside, inviando in copia all’ufficio scolastico provinciale e regionale una formale diffida, perché si prendessero provvedimenti sanzionatori nei confronti di quella professoressa che a loro dire bullizzava gli studenti poco brillanti o in difficoltà. Un caso sfociato in una denuncia per presunti Maltrattamenti, ma per la Procura, che ha chiesto l’archiviazione dell’inChiesta, non sussistono elementi che integrino il reato.L’insegnante alla fine dello scorso anno scolastico era finita nel mirino appunto dei genitori di sette alunni di prima e seconda dell’istituto agrario Pastori, secondo i quali in classe la docente avrebbe imperversato con una serie di atteggiamenti denigratori ("Sei un ritardato", "Sei un cretino", "Adesso diventano tutti dislessici per pretendere la sufficienza", "Chi arriva dalla provincia sarà sicuramente bocciato", "Dovete soffrire perché vi fa bene") a danno degli alunni più giovani e con qualche difficoltà, inducendoli a trasferirsi nelle scuole private, "dove i voti si comprano". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltrattamenti in aula. Chiesta l’archiviazione

