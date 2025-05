Malore fatale l’ex sindaco di Monterosso muore a 68 anni

Monterosso (La Spezia), 11 maggio 2025 – Una domenica drammatica a Monterosso. l’exsindaco Franco Cavallo, 68 anni, è deceduto nel primo pomeriggio in seguito a un Malorefatale.È successo poco dopo le ore 13. l’ex primo cittadino si trovava in casa. Ha avuto tempo di avvisare la moglie, dirle che non si sentiva bene, prima di cadere a terra. La moglie ha subito allertato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati i volontari della pubblica assistenza di Monterosso, l’auto infermieristica India50 e l’automedica Delta3 da Brugnato. Allertato anche il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova. Purtroppo però per il 68enne non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorritori.Franco Cavallo lascia la moglie e due figlie: fu sindaco di Monterosso dal maggio del 1990 all’aprile del 1995, sostenuto dal Partito democratico della sinistra. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale, l’ex sindaco di Monterosso muore a 68 anni

Segui queste discussioni sui social

Lefroy Exploration ( #LEX ) has released " Grade Control Drilling Campaign Commences at Lucky Strike " on Tue 06 May at 08:21 AEST #Mining #Gold #Australia #media #Strategy asx Leggi la discussione

In February, #Marc #Andreessen described the #Chatham #House group chats to the podcaster #Lex #Fridman as “the equivalent of [Soviet era] #samizdat” “The combination of encryption and disappearing messages really unleashed it,” he saidT… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Malore fatale in casa, muore Mirco Soprani: l'ex sindaco di Castelfidardo stroncato da un infarto - CASTELFIDARDO ? Lutto a Castelfidardo per l'improvvisa morte dell'ex sindaco Mirco Soprani. Aveva 65 anni, è stato stroncato da un attacco di cuore. La notizia si è... 🔗Leggi su corriereadriatico.it

San Costanzo, malore fatale a 18 anni sui libri di scuola: Gianmarco muore davanti al fratello. I compagni di classe ad Ancona, il padre ex candidato sindaco - ANCONA Avrebbe affrontato la maturità con la caparbietà di chi prende ogni impegno sul serio, con l?ansia e l?emozione di ogni studente che si prepara a chiudere un capitolo... 🔗Leggi su corriereadriatico.it

San Costanzo, malore fatale a 18 anni sui libri di scuola: Gianmarco muore davanti al fratello. La scuola ad Ancona, il padre ex candidato sindaco - ANCONA Avrebbe affrontato la maturità con la caparbietà di chi prende ogni impegno sul serio, con l?ansia e l?emozione di ogni studente che si prepara a chiudere un capitolo... 🔗Leggi su corriereadriatico.it

Approfondimenti da altre fonti

Malore fatale per l’ex sindaco di Monterosso Franco Cavallo: mobilitati uomini e mezzi per salvarlo; Malore fatale in casa, muore Mirco Soprani: l'ex sindaco di Castelfidardo stroncato da un infarto; Lutto nella politica, Nogara piange l'ex sindaco Paolo Andreoli; Reana in Lutto, morto l'ex sindaco Edi Colaoni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Malore fatale per l’ex sindaco di Monterosso Franco Cavallo: mobilitati uomini e mezzi per salvarlo - Una domenica tranquilla scandita dal calore della famiglia è finita in tragedia a Monterosso dove l'ex sindaco Franco Cavallo, 68 anni, è deceduto. L'ex primo cittadino si trovava nella sua abitazione ... 🔗msn.com

Monterosso: addio all'ex sindaco Franco Cavallo, stroncato da un malore. Inutile l'intervento dell'elisoccorso - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ... 🔗telenord.it