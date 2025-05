Mai più la guerra Nella prima domenica da Papa di Prevost cita Ucraina e Gaza

Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La primadomenica da Papa per Robert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane. Leone XIV ha concelebrato l’eucarestia dall’altare vicino alla tomba di Pietro insieme al priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della funzione il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei predecessori.Intanto piazza San Pietro si è riempita di fedeli festanti in attesa del primo Regina Coeli che il Santo Padre pronuncerà alle 12 dalla loggia centrale della Basilica. Anche l'attigua via della Conciliazione è gremita mentre lunghe file si sono create ai metal detector che fanno da filtro per l'ingresso Nella piazza. Domani invece è in programma la prima udienza di Papa Leone XIV dedicata ai media, che sarà trasmessa in diretta tv lunedì 12 maggio dalle 10. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Mai più la guerra”. Nella prima domenica da Papa di Prevost cita Ucraina e Gaza

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗Leggi su quotidiano.net

