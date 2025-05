Mai più la guerra | l’appello di Papa Leone XIV scuote piazza San Pietro e il mondo

Una voce limpida, un canto antico e una preghiera che si fa grido. PapaLeone XIV ha pronunciato il suo primo Regina Coeli da Pontefice in una domenica carica di simboli, quella del Buon Pastore. E fin dalle prime parole, il nuovo Papa ha tracciato la linea del suo pontificato: servizio, tenerezza, pace.A piazza San Pietro gremita da oltre centocinquantamila fedeli, radunati fin dal mattino tra misure di sicurezza poderose e numerosi maxischermi installati ai lati del colonnato, il Pontefice si è affacciato dalla loggia da cui giovedì scorso aveva salutato il mondo per la prima volta. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la presenza delle bande musicali riunite per il loro Giubileo, che hanno colorato la piazza di note e divise, in un raro intreccio tra liturgia e popolo.“Nel cuore le sofferenze di Gaza e dell’Ucraina”Il cielo su Roma era terso e la luce cadeva piena sulla folla, raccolta in un silenzio attento. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mai più la guerra”: l’appello di Papa Leone XIV scuote piazza San Pietro (e il mondo)

