L’idea di poter usare un sistema versatile come quello di Magic: The Gathering per fare ‘incursioni’ in altri universi narrativi sembrava, all’inizio, un raschiare il fondo del barile. Una mera operazione di fanservice. I fatti, in realtà, hanno dimostrato il contrario: la qualità creativa di Wizards of the Coast è da sempre una garanzia, e al netto di qualche scivolone e di operazioni palesemente moneygrabber, si è sempre rivelata vincente. La prossimaespansione della linea ‘MondiAltrove’ non fa eccezione, e stavolta tocca a un colosso del videogioco: FinalFantasy. Si tratta della seconda espansione completa di questo formato crossover (dopo Il Signore degli Anelli), con bustine, collector booster e mazzi Commander ufficiali.Un sogno che si realizza per milioni di fan: ogni capitolo principale della celebre saga Square Enix (ad eccezione di sequel e spin-off) è stato integrato nel set, con un lavoro titanico durato oltre cinque anni. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Magic the Gathering incontra Final Fantasy nella prossima espansione di ‘Mondi Altrove’

