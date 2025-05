Macron | Proposta di Putin sui negoziati Russia-Ucraina è solo un primo passo

La Proposta del presidente russo Vladimir Putin di negoziati diretti tra Russia e Ucraina è "un primopasso, ma non sufficiente": lo ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron. "Un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati", ha affermato Macron ai giornalisti scendendo da un treno nella città polacca di Przemysl, tornando dalla sua visita in Ucraina di ieri. Putin sta "cercando una via d'uscita, ma vuole comunque guadagnare tempo", ha aggiunto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: Proposta di Putin sui negoziati Russia-Ucraina è solo un primo passo

