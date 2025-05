(Adnkronos) – Emmanuel Macron e la fake news sul video con il sacchetto di cocaina . Il viaggio compiuto venerdì dal presidente francese a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, finisce nel mirino dei social e stimola teorie vagamente complottiste, basate sull'analisi errata di un video realizzato durante il .L'articolo Macron , il video e il ‘sacchetto bianco’ : la fake news sulla cocaina proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google news Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 Leggi su .com

Macron nasconde un sacchetto con la cocaina? Un video “accusa” il presidente, ma è una fake news… - Emmanuel Macron vittima di una “fake news” sul web. Il viaggio compiuto venerdì dal presidente francese a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, finisce nel mirino dei social e stimola teorie vagamente complottiste, basate sull’analisi errata di un video realizzato durante il viaggio.Macron e il video che lo accusa sulla cocaina, ma è una fake newsI tre leader si riuniscono in uno dei vagoni del convoglio che viaggia dalla Polonia verso la capitale ucraina. 🔗 Leggi su secoloditalia.it

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it