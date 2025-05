Macchine di legno giù dalle Mura Torna la gara più pazza del mondo

Ogni anno in questo periodo in migliaia prendono d’assalto le Mura venete, in Città Alta, per assistere alla "più antica e pazza corsa di Macchine di legno del mondo". È così che si presenta il Soap Box Rally, giunto alla 49ª edizione, organizzato da Proloco Bergamo con la direzione di Roberto Gualdi e la collaborazione di Box Rally, in programma domenica pomeriggio: alle 15 la prova di velocità, alle 16 la discesa a ostacoli con 40 Soap box, i cui equipaggi provengono dalla Lombardia e uno dal Piemonte; 14 saranno formati da ragazzi in rappresentanza di scuole, oratori, centri di aggregazione giovanile e cooperative sociali grazie alla sinergia di Abf, Azienda bergamasca formazione. che ha coinvolto gli studenti nella progettazione delle macchinine. Cinque le donne partecipanti. L’età degli iscritti va dai 14 ai 60 anni. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Macchine di legno giù dalle Mura. Torna la gara più pazza del mondo

