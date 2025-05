Ma la strada è ancora in salita | Tra Mosca e Kiev troppa distanza

BoniIl mondo è alla finestra sperando in una risposta positiva da parte di Vladimir Putin, l’uomo che non sorride mai, alla proposta di tregua di 30 giorni lanciata dall’Ucraina e dal club dei volenterosi.Pietro Batacchi, analista e direttore di Rivista italiana difesa, che possibilità ci sono che la Russia accetti?"Sono scettico che la proposta, pur con l’Ok di Trump, vada a buon fine, tra Mosca e Kiev ci sono ancora interessi troppo divergenti soprattutto sul nodo dei territori".Zelenski però ha fatto concessioni."Si è allineato alle posizioni americane, dopo il brutto show dello studio ovale, ha ceduto sulle terre rare, ma in queste condizioni non sembra avere troppa fretta di arrivare ad una pace immediata e la Russia idem".Allora siamo daccapo?"No, sono stati fatti passi avanti, ma Zelenski non vuole passare per colui che cede i territori contesi, li vorrebbe riconquistare ma non ci riuscirà. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ma la strada è ancora in salita: "Tra Mosca e Kiev troppa distanza"

