M O verso rilascio ostaggio israelo-americano segnale Hamas per Trump

I recenti colloqui tra Stati Uniti e Hamas hanno portato a un importante sviluppo: il rilascio incondizionato dell'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, l'unico ostaggio americano ancora in vita a Gaza. Questa decisione potrebbe rappresentare un gesto di buona volontà in vista della visita nella regione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Roma, 11 mag. (askanews) – I colloqui avviati tra gli Stati Uniti e Hamas hanno portato alla decisione di Hamas di rilasciare l’ostaggioamericano-israeliano Edan Alexander, l’unico ostaggioamericano ancora in vita a Gaza. Il rilascio incondizionato sarebbe una dimostrazione di buona volontà nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si sta per recare nella Regione. L’inviato statunitense per il Medio Oriente STeve Witkoff arriverà in Israele domani in vista proprio del rilascio dell’ostaggioisraelo-americano Edan Alexander che potrebbe avvenire nella stessa giornata. L'articolo M.O., versorilascioostaggioisraelo-americano, segnaleHamas per Trump proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

