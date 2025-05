Lutto nel mondo del calcio il club di Serie A piange la scomparsa dell’ex allenatore | ha allenato una leggenda

Il club di Serie A piange la scomparsadell’exallenatore della squadra. L’ex tecnico ha allenato una leggenda.La notizia della scomparsadell’exallenatore della squadra di Serie A è arrivata nella mattinata di oggi, domenica 11 maggio 2025, quando il club è impegnato nella 35ª giornata del nostro campionato.Il club ricorda l’ex storico tecnico con una nota ufficiale.Udinese, è venuto a mancare Enzo Ferrari, allenatore dell’Udinese di ZicoEnzo Ferrari, ex tecnico dell’Udinese dal 1981 al 1984, era stato allenatore di Zico, ma anche Franco Causio e Edinho. Dopo i friulani, ha proseguito la sua carriera al Real Saragozza, diventando il primo allenatore italiano a trionfare al Santiago Bernabeu – vincendo 2-1 contro il Real Madrid -.Udinese, è venuto a mancare Enzo Ferrari, allenatore dell’Udinese di Zico (LaPresse) – RompiPalloneIl tecnico è scomparso oggi all’età di 82 anni, nella mattinata in cui c’è anche in programma, alle ore 12:30, Udinese-Monza. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lutto nel mondo del calcio, il club di Serie A piange la scomparsa dell’ex allenatore: ha allenato una leggenda

