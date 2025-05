Lusso al mare in Toscana al noto stabilimento balneare il titolo di migliore beach club 2025 d’Italia

Firenze, 11 maggio 2025 – L’estate si avvicina, e per chi è alla ricerca di stabilimenti d’eccezione, non può non fare tappa in Toscana. È stato infatti assegnato anche quest’anno al cosmopolita Alpemare, a Forte dei Marmi, il titolo di Best beachclub Italia 2025 (a pari merito beachclub del Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina). La Guida ai migliori beachclubd’Italia2025, curata da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, ha assegnato i Tre Ombrelloni Gold agli stabilimenti che distinguono il top tra i beachclubd’Italia, valutati in base a una serie di criteri: location, design, servizi, food, beverage e mood.Alpemare, Lusso in spiaggiaUn luogo cool quello di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti dal 2017, con clienti provenienti da ogni parte del mondo e rifugio delle celebrità che non amano apparire. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lusso al mare in Toscana, al noto stabilimento balneare il titolo di migliore beach club 2025 d’Italia

