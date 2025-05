L’USIM celebra la Festa della Mamma con un messaggio di auguri a tutte le madri

In occasione dellaFestadellaMamma, L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina – ha voluto rivolgere un sentito messaggio di auguri a tutte le mamme ed in particolare “auguri a tutte le mamme marinaie”. Attraverso una nota diffusa oggi, il sindacato ha espresso riconoscenza e affetto per il ruolo fondamentale che le madri svolgono ogni giorno, sia nella vita familiare che nella società.“Un pensiero speciale – si legge nel comunicato – va alle madri dei nostri iscritti, a quelle che operano nelle Forze Armate e a tutte le donne che, con dedizione e amore, rappresentano un punto di riferimento insostituibile”.Con questo gesto, L’USIM rinnova il proprio impegno a tutela dei diritti e della dignità di ogni lavoratrice, anche nella sua dimensione familiare. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’USIM celebra la Festa della Mamma con un messaggio di auguri a tutte le madri

Segui queste discussioni sui social

#Radici in scena Le giovani artiste del Cigno M2Lo spettacolo questa sera al teatro Comunale "Alberi che germogliano per seguire i propri sogni".Roots on stage The young artists of the M2 SwanThe show #tonight at the Municipal Theatre 'Tre… Leggi la discussione

#Forlì-Udine, filosofie opposte La semifinale sarà scontro totaleGiovani di talento contro stelle affermateBiancorossi in crescita, bianconeri più volte rivoluzionati#Forlì-Udine, opposing philosophies The semifinal will be a total clash… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Oggi è la festa della mamma, come è nata e perché si celebra a maggio - (Adnkronos) – Oggi, 11 maggio, è la Festa della mamma, ricorrenza che si celebra nella seconda domenica di maggio. Quando e dove è nata questa festa e perché si celebra a maggio? La storia di questa ricorrenza, ricorda 'Focus', è lunga e affascinante perché risale addirittura al mondo greco-romano: allora si festeggiavano le mamme durante […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Re Carlo celebra la Festa della Mamma con un dolce ricordo - Un tributo speciale a Elisabetta II e a Rosalind Shand in un giorno di celebrazioneLeggi tutto Il ricordo affettuoso di Re Carlo per la Festa della Mamma su Donne Magazine. 🔗Leggi su donnemagazine.it

Festa della Mamma: Ileana della Corte celebra l’amore incondizionato con “Regina”, la collezione ispirata all’ape laboriosa - In occasione della Festa della Mamma, Ileana della Corte presenta Regina, una collezione di gioielli che omaggia una delle figure più preziose della nostra vita: la mamma. Protagonista della linea è l’ape, simbolo per eccellenza di laboriosità, cura e amore incondizionato — qualità che, proprio come l’insetto operoso, definiscono l’essenza stessa della maternità. La collezione Regina comprende un […]The post Festa della Mamma: Ileana della Corte celebra l’amore incondizionato con “Regina”, la collezione ispirata all’ape laboriosa appeared first on Il Blog di Giò. 🔗Leggi su ilblogdigio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa della Mamma: perché non è più l’8 maggio. Quando si festeggia e com’è nata la tradizione - Una giornata speciale per dire grazie a tutte le mamme. Cade nel mese mariano in onore della Madonna. Ecco i fiori più regalati: un dono che non risente delle mode del momento ... 🔗quotidiano.net