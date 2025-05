L' Unieuro si ferma sul più bello Cividale accelera nell' ultimo quarto | Forlì è sotto nella serie playoff

L'Unieuro non ribalta il fattore campo in Gara 1 nonostante un ottimo primo tempo e cade in quel di Cividale con il punteggio di 90 a 85. Fatale l'astinenza offensiva all'inizio dell'ultimoquarto. Lo spirito combattivo di Tavernelli, in campo nonostante il febbrone nella nottata tra sabato e. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'Unieuro si ferma sul più bello, Cividale accelera nell'ultimo quarto: Forlì è sotto nella serie playoff

Segui queste discussioni sui social

AGGIORNAMENTO [24.11-02:30] ritrovato uomo (34 anni) scomparso il 20.11.2023 da #Cividale del #Friuli #UdineGrazie a tutti per la collaborazione.Informazioni e aggiornamenti: gl/tKHsXK Leggi la discussione

#LNP #SerieA2 Old Wild West girone rosso 11^ andata 2022-23: #Cividale fa suo lo storico derby contro #Udine e sogna in grande - By Laura Cristaldi net/p/221103 Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Adamant si ferma sul più bello. A San Giorgio ko dopo nove vittorie - sangiorgese 74 adamant ferrara 70 SANGIORGESE: Testa 18, Tosetti 10, Costa 14, Frontini, Venier, Bianchi ne, Giarelli 9, Gozo 2, Picarelli R., Zilius 9, Picarelli A. 12, Nikoci. All. Di Gregorio. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Sackey 11, Casagrande 7, Drigo 14, Santiago 6, Tio 6, Yarbanga 7, Solaroli 2, Chessari 2, Ballabio 9, Braga ne, Marchini 6. All. Benedetto. Parziali: 22-20; 37-39; 53-55. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Basket B Nazionale: i gialloneri di coach Galetti recuperano nel terzo quarto, poi però si spengono nell’ultimo. Migliore marcatore di Imola è Ambrosin con 17 punti. La Virtus si ferma sul più bello: niente da fare a Desio - DESIO 88 VIRTUS IMOLA 72 DESIO: Elli 14, Bartninkas 6, Chiumenti 8, Perez 34, Torgano 9, Albique, Mazzoleni 4, Tornari 3, Fumagalli 10, Viviano, Guglielmone, Cipolla. All. Regazzi. VIRTUS IMOLA: Vaulet 6, Valentini 10, Ambrosin 17, Morina 15, Pinza 10, Fiusco 6, Zangheri 2, Ricci 6, Santandrea, Vannini. All. Galetti. Arbitri: Fusari e Marenna. Note: parziali 27-15; 51-39; 64-57. Tiri da due punti: 20/34 Desio; 16/41 Virtus Imola. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Il Cerignola si ferma sul più bello, il Benevento ne fa quattro al 'Monterisi': l'Avellino si avvicina alla serie B - Malgrado l'aritmetica dia ancora una (flebile) speranza, il sogno dell'Audace Cerignola di conquistare la serie cadetta attraverso la porta principale la serie cadetta si chiude a due giornate dalla fine. Al 'Monterisi' la squadra di Raffaele cede di schianto al Benevento e vede scappare... 🔗Leggi su foggiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Unieuro si ferma sul più bello, Cividale accelera nell'ultimo quarto: Forlì è sotto nella serie playoff; Volley, la schiacciata più bella di Carlotta è quella contro il linfoma: Ora non mi ferma più nessuno; Fenomeno Notre Dame de Paris, il musical dei sold out che non si ferma più. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia