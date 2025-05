Lukaku numeri super contro Genoa Parma e Cagliari | una statistica incredibile fa sognare i tifosi

L’attaccante belga vanta dei numeri realizzativi da top player assoluto contro le prossime tre avversarie del Napoli in campionato: una statistica fa sognare Romelu Lukaku dovrà caricarsi il Napoli sulle spalle in questo finale di stagione. Il calendario degli azzurri vede Genoa, Parma e Cagliari come prossime avversarie e il belga è assolutamente pronto per lasciare il segno. L’ultimo gol dell’attaccante risale al 3-0 contro l’Empoli, dove firmò anche due assist. Nelle tre partite successive contro Monza, Torino e Lecce non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto.L’apporto alla squadra è sempre importante e i numeri parlano chiaro: 12 gol e 9 assist solamente in campionato. Ma in questo rush finale il Napoli ha bisogno ancora più del suo miglior marcatore. Mancano le ultime 3 finalissime, dove Big Rom può e deve mettere la sua firma. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

