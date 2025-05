Lui mi ha lasciata il giorno prima di sposarci

La fine di un amore è un'esperienza dolorosa che può lasciare un vuoto emotivo profondo, scardinando le certezze e ferendo seriamente l'autostima. Ci si sente tradite, sbagliate, rabbiose e deluse. Figuriamoci cosa si possa provare quando si viene abbandonate prima delle nozze, con l'abito appeso nell'armadio, gli invitati pronti, il ristorante prenotato, la famiglia in gioiosa agitazione. Eppure questa situazione, per quanto penosa, non definisce il nostro valore o il nostro futuro.Come reagireSiamo furenti e tristi, oltre che preoccupate per tutte la persone – a iniziare dalla nostra famiglia – che sono state coinvolte nella preparazione dell'evento, sia economicamente che emotivamente. È comprensibile. Ma affrontiamo un "casino" alla volta, se così possiamo definire gli spinosi problemi di questo momento.

