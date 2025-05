“Vibrerò senza quasi mirare la mia freccia, se la corda del cuore non sia tesa: il maestro d’arco zen così m’insegna che da tremila anni Ti vede”. Cristina Campo compose questi versi nel 1954 e conosceva bene il dottor Placido Procesi, cui è intitolata l’Accademia Romana che raduna gli assidui e schivi praticanti dell’arte giapponese del kyudo. Cominciarono i primi nel 1981 a esercitarsi nella Via dell’arco tradizionale, ora ospitata in un “dojo” nei dintorni di Nepi che questi appassionati hanno edificato tavola su tavola e battezzato Waseikan (il luogo della pace armoniosa). L’Accademia nacque per volontà di Procesi, morto nel 2005. Apparteneva alla rarefatta specie di medici devoti tanto a Ippocrate quanto a Minerva, scienziati umanisti che non scrutavano solo le analisi ma l’animo dei pazienti. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Luca Lucchesi, il kyudo e lo spirito: “La via dell’arco per conoscere se stessi”