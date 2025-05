Luca Argentero l' intervista | Doc e la famiglia

Dall'11 gennaio torna nei panni di Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani, ma per l'attore le priorità sono molto chiare 🔗Leggi su Vanityfair.it

Arriva Doc su Rai1, a maggio la versione americana della serie con Luca Argentero - A partire da maggio andrà in onda su Rai1 la versione americana della serie che ha spopolato in Italia negli anni scorsi. Protagonista una dottoressa, l'attrice Molly Parker, che perde la memoria dopo un incidente. Negli Stati Uniti il prodotto ha ottenuto un enorme successo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Intervista a Mimmo Ventura: "Se De Luca non fa l'accordo col Pd lo appoggio. Chi lo circonda non ha un voto" - “Se De Luca farà delle sue liste civiche alternative al Pd e alla destra io sarò al suo fianco, altrimenti farò altre scelte”. Lo dichiara, in un’intervista a Salernotoday, il consigliere comunale del Gruppo Misto Mimmo Ventura, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bloccato la terza... 🔗Leggi su salernotoday.it

David di Donatello 2025, Luca Tommassini video intervista: «Ci saranno grandi performance con Mika, e su The Couple…» - La nostra video intervista a Luca Tommassini, che si occuperà dello show dei David di Donatello 2025 e che ci ha parlato anche della sua nuova avventura come opinionista di The Couple – Una vittoria per dueVi presentiamo la nostra video intervista a Luca Tommassini, che nella serata di premiazione dei David di Donatello 2025 si occuperà dello show. Per l’occasione ci ha parlato anche della sua nuova avventura come opinionista di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5. 🔗Leggi su .com

‘Doc’ sbanca negli Usa e riappare su Rai 1 (senza Luca Argentero). L’ammissione della nuova star - La fiction è pronta a tornare, dal 20 maggio in 5 puntate, nell'adattamento statunitense. Protagonista l'attrice americana Molly Parker. Che si è confessata. 🔗libero.it

Luca Argentero/ “Dopo Doc ho capito cosa significa vivere a contatto con la responsabilità” - Luca Argentero è tra gli ospiti dello speciale de "L'Eredità" su Rai1: l'attore di Doc nelle tue mani "ho un ritmo di vita piuttosto elevato" ... 🔗ilsussidiario.net

Luca Argentero commenta il remake americano di Doc: emozioni e nuove prospettive - Luca Argentero commenta con orgoglio il remake statunitense di "Doc", intitolato "Doc America", che debutta a Minneapolis con una nuova protagonista, Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. 🔗ecodelcinema.com