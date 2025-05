LR vicenza | in tremila al Menti per la seduta a porte aperte

In breve da Zazoom:

Oltre 3.000 tifosi hanno riempito il Menti per sostenere il Vicenza in un allenamento a porte aperte, infondendo entusiasmo in vista del cruciale finale di stagione. Con la partita dei playoff alle porte, l'attesa è palpabile. Durante l'evento, si è svolta una partitella in famiglia a ranghi misti, che ha visto protagonisti anche molti giovani, pronti a dare il massimo per il sogno di promozione.

Oltre 3.000 i tifosi che sono accorsi al Menti, nell'allenamento a porteaperte, per spingere il vicenza ed incitarlo in questo finale di stagione. Manca una settimana alla gara dei playoff dei biancorossi e l'attesa sta crescendo. Partitella in famiglia, a ranghi misti, con molti giovani. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - LR vicenza: in tremila al Menti per la seduta a porte aperte

LR Vicenza: Filippo De Col rinnova - In casa Vicenza si continua a lavorare sul fronte rinnovi e poche ore fa è arrivato quello di Filippo De Col, che rimarrà in biancorosso fino al 30 giugno 2026.L'annuncio della societàLa società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Filippo...

Lumezzane-LR Vicenza: le parole di Vecchi in conferenza - Mister Stefano Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro il Lumezzane, in programma domani alle ore 17:30, allo stadio "Tullio Saleri".Ecco le parole del tecnico biancorosso: "La settimana è iniziata con le scorie del pareggio beffa con il Padova, da mercoledì in poi si è...

LR Vicenza: il sogno non è ancora sfumato - Il Vicenza crede ancora alla promozione diretta, nonostante il pareggio di domenica scorsa contro il Padova, che potrebbe anche essere decisivo per la corsa al primo posto. La squadra di Vecchi nelle ultime due gare ha ottenuto solo un punto e dopo essere passata da meno dieci a soli tre punti...

