Lovric avvisa la Juve | Sappiamo che è forte ma abbiamo già fatto vedere che possiamo giocarcela Ecco cosa servirà a Torino

In vista della sfida contro la Juventus, Lovric ha rilasciato dichiarazioni significative, avvisando i bianconeri del potenziale dell'Udinese. Nonostante la recente delusione contro il Monza, il centrocampista ha espresso determinazione e consapevolezza della forza della sua squadra, pronta a mettere in difficoltà la Juventus nello spettacolare incontro in programma allo Stadium.

Lovricavvisa la Juve: «Sappiamo che è forte, ma.». Il commento del centrocampista verso la prossima partitaDopo Udinese–Monza, Lovric ha parlato così verso la sfida. Le dichiarazioni in vista della partita dello Stadium.Lovric – «Purtroppo non possiamo essere contenti oggi. Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi ma non ci siamo riusciti, c’è poco da dire. Vogliamo chiudere bene la stagione nelle ultime due partite. Oggi era una partita importante per noi, ma non abbiamo vinto. Adesso abbiamo due partite importanti e vogliamo prepararle bene. Andremo lì per dare il 100%, Sappiamo che la Juventus è forte, ma abbiamo già fattovedere che ce la possiamo giocare contro le big. Vogliamo mostrare una reazione». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lovric avvisa la Juve: «Sappiamo che è forte, ma abbiamo già fatto vedere che possiamo giocarcela. Ecco cosa servirà a Torino»

