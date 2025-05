L’ospedale di Seregno a rischio Appello bipartisan contro la chiusura

"La sanità pubblica va difesa, non svuotata". Brianza Rete Comune all’attacco sul trasloco dei reparti dalL’ospedale di Seregno: "La chiusura temporanea della neuroriabilitazione colpisce i pazienti più fragili e il personale". Così il gruppo di centrosinistra in Provincia dopo la decisione dell’Asst.Alla base, valutazioni tecniche, "problemi strutturali" che hanno spinto l’Azienda a trasferire i reparti, prima cardio e pneumo riabilitazione in vista di un restyling da 4,9 milioni di euro e, infine, ieri, la neuroriabilitazione. Tutti spostati a Desio e Vimercate. Scelte che spaventano i progressisti. "Siamo molto preoccupati – dice il capogruppo Vincenzo Di Paolo –. Chiediamo con forza che i servizi siano mantenuti sul territorio e che si lavori da subito per garantire il ritorno a Seregno. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ospedale di Seregno a rischio. Appello bipartisan contro la chiusura

Potrebbe interessarti su Zazoom: Meteo Weekend con sole in Italia, poi tornano temporali e rischio ciclone tropicale - Il bel tempo torna a farsi vedere sull’Italia nel fine settimana, con un weekend caratterizzato da giornate prevalentemente soleggiate, nonostante la presenza di qualche nuvola sparsa e rovesci localizzati, soprattutto nelle aree montane.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella ricoverato in ospedale, ecco cos’è il pacemaker e come funziona l’intervento. L’esperto: “Tra i sintomi vertigini, svenimenti e rischio di arresto cardiaco” - È discreto, silenzioso e invisibile nella quotidianità. Il suo compito? Rimettere in riga un cuore che perde il ritmo. È il pacemaker, un apparecchio che si impianta nel paziente per monitorare costantemente il battito cardiaco. Ed è il motivo per cui il Presidente Sergio Mattarella è da ieri ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, nel reparto di cardiologia guidato dal primario Roberto Ricci. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Nuovo ospedale, l’attacco del Pd: “Dopo 5 anni il rischio è farne uno mediocre” - Pesaro, 18 aprile 2025 – “Realizzare un nuovo progetto di sanità per restituire ai cittadini servizi all’altezza, visto che in cinque anni non è stato fatto nulla“. Così Matteo Ricci, candidato Pd alla Regione Marche e Luca Ceriscioli, ex presidente della Regione, oggi nella direzione regionale Pd, hanno aperto l’incontro pubblico “Nuovo ospedale: cinque anni di nulla” che si è tenuto ieri pomeriggio al Circolo Arci di Villa Fastiggi. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

"Futuro della facoltà di Medicina e del policlinico SS. Annunziata a rischio": appello all’unità delle forze politiche teatine - Un appello all’unità delle forze politiche teatine a tutela dell’ospedale e dell’università di Chieti, dopo la diffida alla Asl del rettore della d'Annunzio, arriva da Barbara Di Roberto, capogruppo di Azione.“Non è più il momento dei distinguo o del gioco delle parti: la decisa presa di... 🔗Leggi su chietitoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Caffè Greco, sfratto definitivo, ma il locale non chiude Video Caffè Greco, sfratto definitivo, ma il locale non chiude

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’ospedale di Seregno a rischio. Appello bipartisan contro la chiusura. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’ospedale di Seregno a rischio. Appello bipartisan contro la chiusura - Brianza Rete Comune all’attacco sul trasloco dei reparti del Trabattoni Ronzoni per motivi di restyling "Lo stop della neuroriabilitazione colpisce le persone più fragili e il personale, riportiamo il ... 🔗ilgiorno.it

Seregno, la denuncia dei pazienti: "Addio alla Riabilitazione". Ospedale, futuro a rischio - Seregno, i posti del Trabattoni-Ronzoni spostati a Vimercate e Desio. L’Asst rassicura: una soluzione temporanea in vista dei lavori di restyling. 🔗msn.com

Trasferimenti dall'ospedale di Seregno, Brianza Rete Comune "Porteremo la vicenda sui banchi del Consiglio Provinciale" - Nei giorni scorsi ASST Brianza ha comunicato alcuni problemi riscontrati sull’edificio dell’Ospedale di Seregno che rendono inevitabili ulteriori trasferimenti dalla struttura dell'Ospedale, in partic ... 🔗primamonza.it