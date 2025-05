Lorenzo Musetti | il nuovo status andrà confermato con Medvedev Il tabellone si inerpica a Roma

🛈 Anteprima news:

Lorenzo Musetti si impone con autorevolezza nel match dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia, superando l’americano Brandon Nakashima in appena un’ora e ventitré minuti. La vittoria consente al giovane talento italiano, ottava testa di serie, di accedere per la seconda volta agli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP di Roma, dove affronterà il temibile Daniil Medvedev.

LorenzoMusetti supera agevolmente l’esame dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia liquidando, in un’ora e ventitré minuti, l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 28. L’ottava testa di serie approda così, per la seconda volta in carriera, agli ottavi di finale del torneo ATP di Roma, turno in cui sfiderà Daniil Medvedev.L’autorevole prestazione offerta contro il giocatore americano conferma il magic momenti di un tennista reduce dagli eccellenti risultati raggiunti nei tornei 1000 di Montecarlo, finale persa con Carlos Alcaraz, e Madrid, semifinale persa con Jack Draper. Il giocatore italiano sembra aver operato una svolta significativa dal punto di vista mentale, appare molto più sicuro dei propri mezzi e ulteriormente galvanizzato dall’ingresso nella Top 10.L’avvicinarsi delle fasi decisive del torneo alza ulteriormente il livello della sfida per il numero otto del mondo, chiamato ad offrire conferme importanti sul suo nuovostatus. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: il nuovo status andrà confermato con Medvedev. Il tabellone si inerpica a Roma

Segui queste discussioni sui social

Si hanno notizie del fegato di Nicola Pietrangeli? #tennis #olimpiadi #musetti #erranipaolini #paris2024 #Parigi2024 Leggi la discussione

Comunque io adorerei #Musetti anche se fosse 500 al mondo e costretto a sopravvivere tra un Future e l'altro.Perché?Il rovescio a una mano Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

UN NUOVO MUSETTI! Lorenzo ribalta anche de Minaur e sfiderà Alcaraz in finale a Montecarlo! - Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è in finale di un Masters 1000. Il toscano centra l’obiettivo a Montecarlo, battendo l’australiano Alex de Minaur nella quarta rimonta della settimana con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4). Si rinnoverà così la sfida con Carlos Alcaraz, con il quale di partite ne ha perse tante. Ma non tutte: la voce vittoria, infatti, coincide con la finale dell’ATP 500 di Amburgo. 🔗Leggi su oasport.it

Lorenzo Musetti: nuovo best ranking dopo il torneo di Montecarlo - Non è riuscito nell’impresa di vincere il torneo di Montecarlo (complice un problema fisico si è dovuto arrendere in finale allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking internazionale) ma per Lorenzo Musetti (nella foto) non sarà facile dimenticare la terra rossa del principato monegasco perché i 650 punti conquistati in casa del principe Alberto II lo fanno schizzare a quota 3200 punti, dalla posizione numero 16 alla 11, che rappresenta il suo best ranking della carriera. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur.April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗Leggi su open.online

Se ne parla anche su altri siti

Musetti agli ottavi: Nakashima battuto in 2 set; Musetti non si nasconde: A Roma per vincere; Atp di Madrid, la semifinale Musetti - Draper. Il live della partita; Berrettini-Musetti, il derby italiano vale i quarti: quando e dove vederlo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lorenzo Musetti: il nuovo status andrà confermato con Medvedev. Il tabellone si inerpica a Roma - Lorenzo Musetti supera agevolmente l’esame dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia liquidando, in un’ora e ventitré minuti, l’americano ... 🔗oasport.it

Come cambia il ranking di Lorenzo Musetti con l’eliminazione di Rune? Gli scenari a Roma, scontro diretto con Medvedev - Lorenzo Musetti si è brillantemente qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, regolando lo statunitense Brandon Nakashima in due ... 🔗oasport.it

Musetti: "Sono stato aggressivo. Medvedev? L'ho affrontato tanto tempo fa e mai sulla terra..." - INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA - Dopo la vittoria con Nakashima, Lorenzo Musetti è felice del suo gioco, di come ha comandato e di come ha risposto il pubblico. 🔗eurosport.it