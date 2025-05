Lombardia donatori di sangue in aumento

Continuano ad aumentare i donatori di Avis Lombardia. "Nel 2024 i donatori sono stati 264.358, con un aumento dei dello 0,97% rispetto al 2023, quando i donatori effettivi furono 261.811. In termini assoluti, si tratta di una crescita di 2.547 donatori in più nel giro di un anno. Anche abbracciando un arco temporale più ampio e confrontando il dato con quello del 2021, che aveva risentito di un fisiologico calo dovuto all’emergenza pandemica cominciata l’anno precedente, i numeri sono confortanti: rispetto al 2021, infatti, quando i donatori furono 258.900, con un calo dello 0,8% (2.244 in meno rispetto al 2020), nel 2024 la crescita sul 2021 è stata del 2,1%, con l’aumento considerevole di 5.458 donatori in più. Sono alcuni dei numeri emersi nel corso della 54esima assemblea dell’Avis lombarda, tenutasi ieri a Palazzo Lombardia, l’ultima che ha visto alla guida Oscar Bianchi, che termina il suo mandato da presidente dopo due mandati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia, donatori di sangue in aumento

