L' Okasa k o in Basilicata chiude al secondo posto Ai play-off quarto di finale con la Lazio

La seconda sconfitta consecutiva ha avuto ripercussioni sulla classifica della Serie A di futsal femminile, con il Pescara che ha approfittato della situazione per sorpassare in extremis, battendo la Kick Off. Ora, la Lazio si prepara a sfidare il team abruzzese nel quarto playoff, in programma il 18 e 23 maggio. Gli ultimi risultati hanno dunque ridefinito le dinamiche di un campionato sempre più avvincente.

