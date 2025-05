Locatelli sfoggia l’ennesima prestazione da leader vero! Dove serve c’è Cose da capitano Il giudizio sulla prestazione del numero 5 in Lazio Juve

Locatelli è sempre più leader di questa Juve: l’ennesima dimostrazione arriva anche nella sfida contro la Lazio! Il giudizio è superlativo6.5 in pagella. Per La Gazzetta dello Sport anche Manuel Locatelli merita di essere giudicato alla stregua di Michele Di Gregorio e Alberto Costa dopo LazioJuve. Il capitano bianconero dimostra ancora una volta di essere il veroleader di Madama. Del resto il giudizio relativo alla prestazione del numero 5 Juventino dopo la prestazione dell’Olimpico è parecchio indicativo: «Solita regia atletica e ordinata. Proiettato in difesa quando Kalulu si chiama fuori. Doveserve, c’è. Cose da capitano». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli sfoggia l’ennesima prestazione da leader vero! «Dove serve, c’è. Cose da capitano». Il giudizio sulla prestazione del numero 5 in Lazio Juve

Segui queste discussioni sui social

#Locatelli: “Nel calcio ti diverti solo quando vinciIl resto sono chiacchiereÈ cambiata l’energia con l’arrivo del mister: dovevamo però chiuderla prima, abbiamo avuto tante occasioni e preso gol evitabile alla fineTre punti fondamen… Leggi la discussione

#Locatelli: “La fascia di capitano della #Juve rappresenta tanto per meOggi buona prestazione, anche se volevamo vincere#Tudor ci ha chiesto di essere aggressivi e di credere in noi stessiGiocando così come stasera, possiamo toglierc… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Locatelli Juventus, prestazione da vero capitano: le nuove chiavi tattiche e la differenza di avere Thuram e non Koopmeiners - di Tommaso VotteroLocatelli Juventus: tutto quello che non hai notato e le chiavi tattiche della prestazione messa in mostra contro l’Hellas VeronaLa Juventus si è regalata lunedì una grande notte. Con la vittoria contro l’Hellas Verona per 2-0 i bianconeri hanno riconquistato il quarto posto in classifica e accorciato sull’Inter capolista che, ora, dista solamente sei punti.Grande merito va dato alla prestazione offerta dal trio di centrocampo formato da Locatelli, Thuram e McKennie. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus Next Gen Cavese 3-1, dall’Inferno al Paradiso: i bianconeri sono qualificati ai playoff dopo l’ennesima grande prestazione - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Cavese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dall’Inferno al Paradiso, viaggio di sola andata in cinque mesi. Dalla zona retrocessione al matematico traguardo playoff. Dall’ultimo posto, dalla terza peggior difesa di tutta la Serie C, dalle 7 sconfitte in 8 partite e le 6 gare senza segnare alla striscia di 13 risultati utili consecutivi e alla valorizzazione di tutto il progetto Juventus Next Gen. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Locatelli sale in cattedra: gol e prestazione da leader nella serata dell’Olimpico. Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia - di Luca FiorettiLocatelli sale in cattedra: gol e prestazione da leader all’Olimpico. Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia: è e resta imprescindibileÈ stato tra i leader assoluti della serata dell’Olimpico e non solo per il bellissimo gol realizzato nel corso del primo tempo e che aveva indirizzato sui giusti binari una partita spartiacque per la stagione della Juventus. Manuel Locatelli si è nuovamente messo in mostra in una annata in cui è tornato ad alti livelli, e nell’era targata Thiago Motta e in queste ultime due partite sotto la guida di Igor Tudor. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Locatelli sale in cattedra: gol e prestazione da leader nella serata dell’Olimpico. Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia - Locatelli sale in cattedra: gol e prestazione da leader all’Olimpico. Da Thiago Motta a Tudor la storia non cambia: è e resta imprescindibile È stato tra i leader assoluti della serata dell’Olimpico e ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Tacchinardi: “Locatelli migliore in campo, Vlahovic male. Temo che…” - Intervenuto su Instagram l’ex Juve Tacchinardi ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro la Roma: “Penso che Locatelli sia stato il migliore in campo. Sono contento anche perché è ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: