Liverpool è interessato a firmare Mikel Jauregizar quest’estate

🛈 Anteprima news:

In questo articolo, vi presentiamo un'analisi delle ultime notizie di calciomercato riguardanti il Liverpool. Riportiamo fedelmente un articolo in inglese dedicato agli sviluppi sul possibile acquisto di un centrocampista. Per chi volesse approfondire la lettura nella lingua originale, troverete il link a fine testo. Arne Slot, seduto nel riparo con gesti eloquenti, ha attirato l'attenzione su un possibile trasferimento.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Arne Slot, mangiatoia di Liverpool, gesti mentre sedeva nel riparo. (Foto di Carl RecineGetty Images)Secondo quanto riferito, Liverpool è interessato a firmare il centrocampista del Bilbao del club di atletica MikelJauregizar alla fine della stagione.Il 21enne è stato un giocatore importante per l’outfit di LA Liga in questa stagione, e negli ultimi mesi ha impressionato dalle sue esibizioni. Secondo quanto riferito, il talentuoso centrocampista di difesa è sul radar di Liverpool e potrebbero cercare di fare una mossa in estate.Secondo un rapporto tramite Fichajes, il Liverpool sta cercando di portare un centrocampista difensivo di qualità in estate e sono entusiasti del centrocampista spagnolo. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Segui queste discussioni sui social

Poco F7: batteria ridotta ma specifiche tecniche intatte#6500mAh #90W #Android15 #Batteria #HyperOS2 #Indiscrezioni #Leak #Notizie #Novità #POCO #POCOF7 #RedmiTurbo4Pro #RicaricaRapida #Rumors #Smartphone #Snapdragon8sGen4 #Specifiche #Tec… Leggi la discussione

Segurança reforçada: Xiaomi lança atualização de maio de 2025 para novos modelos #POCO #redmi #segurança #xiaomi Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Liverpool in colloqui per firmare Lille Striker - Abbiamo tradotto per voi questo articolo:I giocatori del Liverpool si schierano davanti alla partita contro Lille ad Anfield (foto di Carl Recine/Getty Images)Secondo quanto riferito, Liverpool sta lavorando a un trasferimento gratuito per l’attaccante di Lille Jonathan David, avendo partecipato a colloqui con i suoi agenti.Il Canada International è pronto a diventare un agente libero quest’estate, portando molto interesse per lui dai migliori club della Premier League. 🔗Leggi su justcalcio.com

“Ho chiamato il mio agente dopo una sessione di allenamento con Owen e Gerrard e ho detto:” Ci sono due ragazzi che dovresti firmare se non sei sciocco “. Ma non è venuto! ‘: L’ex attaccante del Liverpool ricorda il primo incontro con Star Duo nel 1997 - Notizia fresca giunta in redazione:Il Liverpool vantava una serie di giovani impressionanti alla fine degli anni ’90 che entravano nella prima squadra, tra cui Steven Gerrard e Michael Owen, ma un agente ha perso l’opportunità di firmarli.Mentre è ancora solo 17, Owen ha fatto il suo debutto durante la stagione 1996/97, con Gerrard che lo segue un paio di anni dopo. Entrambi si sono rapidamente sviluppati ad Anfield e sono diventati importanti giocatori sotto la prima Roy Evans e poi Gerard Houlier, con la coppia che si distingue nell’allenamento del Liverpool tra professionisti esperti ... 🔗Leggi su justcalcio.com