LIVETorino-Inter, partita valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i granata allenati da Paolo Vanoli. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio Grande Olimpico di Torino.LIVETorino-Inter (ORE 18.00) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di Torino-Inter, partita di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:LIVETorino-Inter: FORMAZIONI UFFICIALITorino (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams.In panchina: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Torino-Inter, Serie A: cronaca e risultato in diretta

