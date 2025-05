LIVE Torino-Inter 0-1 | Zalewskiiiiiiiiiiiiiii che perla meravigliosa!!!

LIVETorino-Inter, partita valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i granata allenati da Paolo Vanoli. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio Grande Olimpico di Torino.LIVETorino-Inter 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA12? Partita equilibrata in questi primi minuti di partita, sempre l’Inter ad avere tra i piedi il pallone.8? L’Inter ha preso in mano la partita a centrocampo, buon approccio della squadra di Simone Inzaghi.6? Dopo cinque la partita è ricominciata. Caduto un tifoso del Torino dalla Maratona, ma è cosciente e vigile.3? Probabilmente è successo qualcosa all’esterno dello stadio, ancora tutto fermo tra Torino e Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Torino-Inter 0-1: Zalewskiiiiiiiiiiiiiii, che perla meravigliosa!!!

Yann #Bisseck: "Quanto crediamo allo scudetto? Al 100%Se non ci crediamo, perchè giochiamo oggi?"#Inter

#SerieA | Le formazioni ufficiali di #Torino-#Inter

