LIVE Serbia-Italia Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA | gli azzurri si giocano tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuonasera e benvenuti alla DIRETTALIVE della sfida tra Sebia e Italia, di fatto uno spareggio per l’accesso agli Europei maschili del prossimo anno, ultima gara del girone di qualificazione per il torneo continentale. Non ci sono dubbi: quella di Kraljevo è una partita cruciale per garantire l’accesso alla fase finale degli Europei. L’Italia arriva a questo appuntamento dopo una performance di grande cuore contro la Spagna, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Gli iberici hanno vinto 33-29 a Fasano, interrompendo la striscia positiva degli azzurri in casa, ma senza compromettere troppo il cammino nel Gruppo 4.La Nazionale di Bob Hanning è stata raggiunta dalla Serbia, che ha trionfato 27-26 in Lettonia, ma mantiene attualmente il secondo posto grazie alla vittoria nello scontro diretto a novembre a Fasano (31-30). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano tutto

Potrebbe interessarti su Zazoom: Zelensky incontra i leader europei a Kiev: focus su cessate il fuoco, sicurezza e nuove sanzioni contro Mosca - Il presidente Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk per un vertice dedicato alla sicurezza dell'Ucraina e alla possibilità di un cessate il fuoco con la Russia.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri per assicurarsi i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, Italia già quasi certa dei playoff, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l’EURO 2026 di Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. La Bielorussia è matematicamente prima e qualificata, mentre l’Italia è seconda e tale resterà a prescindere dal risultato con la Finlandia. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: tra poco il via della partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE19.35 Buonasera e benvenuti al match di calcio a 5 tra Italia e Finlandia valevole per le qualificazioni Europei del 2026.Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, Italia già quasi certa dei playoff, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l’EURO 2026 di Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Italia-Ungheria 10-13, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: magiari a +3 alla prima sirena, serve maggiore precisione in attacco per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE17-19 DAME SARR! CHE GIOCATA DEL GIOVANE TALENTO, -2.15-19 2/2 per Matteo Spagnolo a cronometro fermo: l’Italia rosicchia due punti e torna a -4!13-19 Canestro da tre di Marcell Pongo che emula il compagno: break di 6-0 e +6 Ungheria!13-16 Vojvoda risponde subito con la stessa moneta!13-13 NICOLA AKELE! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOInizia il secondo quarto: forza azzurri!Si chiude il primo quarto sul punteggio di 10-13 in favore dell’Ungheria!10-13 Akos Keller vola e schiaccia per il +3 Ungheria!Debutto in Nazionale per Saliou Niang al posto di ... 🔗Leggi su oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Qualificazioni EHF EURO 2026: a Kraljevo c’è Serbia - Italia nella domenica dei verdetti | Diretta Sky e sul canale YouTube @SkySport; Pallamano: qualificazioni Europee: l’Italia battuta a Fasano dalla Spagna; Qualificazioni EHF EURO 2026: l'Italia affronta la Spagna a Fasano e in diretta su Sky Sport Arena e sul canale YouTube Sky; LIVE Sorteggi Qualificazioni Mondiali 2026: le due opzioni dell'Italia, gruppo A o gruppo I. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano tutto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sebia e Italia, di fatto uno spareggio per l'accesso ... 🔗oasport.it

Serbia-Italia oggi, Qualificazioni Europei pallamano 2026: orario, programma, tv, streaming - E' il momento del tutto per tutto per l'Italia della pallamano. La sfida alla Serbia di oggi vale la qualificazione agli Europei 2026. Dopo la sconfitta ... 🔗oasport.it

Qualificazioni Europei 2021 - Domani, martedì 12 novembre, in diretta su Rai 2 alle 14, la Nazionale italiana di calcio femminile sfiderà Malta nel sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. Telecronaca di ... 🔗rai.it