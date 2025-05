LIVE Serbia-Italia 15-15 Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA | primo tempo in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVESi conclude in parità il primotempo. Si attendeva un match tiratissimo, tutto confermato28’54” 15-15 Velocissimo Ilic che batte Ebner28’40” 15-14 goooooooool mengoooooooon28’29” 14-14 La rete di Kukic da destra27’25” L’errore grave di Romei in superiorità26’31” 14-13 GOOOOOOOOOOOL SAVINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII26-21? 2? per Mitrovic25’43” 13-13 Il pareggio dei serbi con Djukic24’34” 13-12 Il rigore di Ilic trasformato24’18” 13-11 GOOOOOOOOOOL HELMERSOOOOOOOON Un po’ fortunata l’Italia in questa occasione23’44” 12-11 La rete di Mitrovic22’29” 12-10 GOOOOOOOOOOOL HERMERSOOOOON! Prodezza da fuori dell’azzurro21’38” 11-10 La rete di Marsenic20’54” 11-9 GOOOOOOOOL ROMEIIIIIIIIIIII! I serbi seguono Helmerson e lasciano libero Romei al centro20’22” 10-9 La penetrazione di Kukic non lascia scampo a Ebner19’48” 10-8 GOOOOOOOOOOOOLM HELMERSOOOOOOOOOOOON DALLA SINISTRA19’06” 9-8 La rete di Ilic18’43” 9-7 GOOOOOOOL TOMMASO ROMEI, GRANDE AZIONE AZZURRA17’02” 8-7 GOOOOOOOOOOL HELMERSON CHE SI SBLOCCA CON UNA PENETRAZIONE CENTRALE16’31” 7-7 La rete di Glavac dalla destra15’52” Ancora Ebner15’24” Occasione sprecata dagli azzurri14’47” 7-6 GOOOOOOOOOOL MENGOOOOON! Torna avanti l’Italia14’16” 6-6 La rete di Glavac nonostante il tentativo di Ebner di respingere13’46” GOOOOOOL SAVINIIIIIIIIIIIII! DALLA SINISTRA TROVA L’ANGOLO GIUSTO13’05” 5-5 La rete di Jovanovic con conclusione dalla sinistra11’25” 5-4 La rete di Kukic10’43” 5-3 GOOOOOOOOOOL PARISINI su assist di Bulzamini, implacabile l’azzurro9’30” 4-3 GOOOOOOOOOOL LA RIPARTENZA FINALIZZATA DA PIRANI CHE ARRIVA DA DIETRO E BATTE IL PORTIERE SERBO!9’04” 3-3 GOOOOOOOOOOL BORTOLIIIII! Grande conclusione dal centro dell’azzurro7’52” GOOOOOOL MENGOON! Altra grande penetrazione dell’azzurro che non lascia scampo al portiere avversario7’04” Grande intervento di Ebner5’57” 1-3 GOL DI MENGON CON UNA PENETRAZIONE CENTRALE. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 15-15, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: primo tempo in parità

Segui queste discussioni sui social

Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS..UBIK! MUSICA SUPERLATIVA...!!!IN ONDA ADESSO..fino alle 22:00..su Radio Elettrica.itAscolta direttamente dal sito: ? #radio #webradio #musica #music #sabato #saturday #mastoradio #radioelettric… Leggi la discussione

Le Formazioni del 12-05-25 #Formazioni #Cuggì #Calcio #Squadre #Diretta Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri per assicurarsi i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, Italia già quasi certa dei playoff, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l’EURO 2026 di Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. La Bielorussia è matematicamente prima e qualificata, mentre l’Italia è seconda e tale resterà a prescindere dal risultato con la Finlandia. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: tra poco il via della partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE19.35 Buonasera e benvenuti al match di calcio a 5 tra Italia e Finlandia valevole per le qualificazioni Europei del 2026.Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, Italia già quasi certa dei playoff, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l’EURO 2026 di Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Italia-Ungheria 10-13, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: magiari a +3 alla prima sirena, serve maggiore precisione in attacco per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE17-19 DAME SARR! CHE GIOCATA DEL GIOVANE TALENTO, -2.15-19 2/2 per Matteo Spagnolo a cronometro fermo: l’Italia rosicchia due punti e torna a -4!13-19 Canestro da tre di Marcell Pongo che emula il compagno: break di 6-0 e +6 Ungheria!13-16 Vojvoda risponde subito con la stessa moneta!13-13 NICOLA AKELE! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOInizia il secondo quarto: forza azzurri!Si chiude il primo quarto sul punteggio di 10-13 in favore dell’Ungheria!10-13 Akos Keller vola e schiaccia per il +3 Ungheria!Debutto in Nazionale per Saliou Niang al posto di ... 🔗Leggi su oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano tutto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sebia e Italia, di fatto uno spareggio per l'accesso ... 🔗oasport.it