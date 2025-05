LIVE Passaro-Khachanov ATP Roma 2025 in DIRETTA | perugino per l’impresa a che ora?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE13:05 Fils b. Tsitsipas 2-6, 6-4, 6-2! Adesso Gauff, poi Rybakina e finalmente Francesco Passaro, da Perugia: per un’altra impresa Romana!12:10 In campo Fils e Tsitsipas (2-6, 3-3), poi Gauff-Linette e Rybakina-Andreescu prima di Francesco Passaro!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE della sfida di 3° turno degli Internazionali d’Italia 2025 tra l’azzurro Francesco Passaro e il russo Karen Khachanov, si gioca per un posto in ottavi di finale nel Masters 1000 della Capitale!Il perugino sogna di regalarsi un’altra impresa, l’ennesima al Foro dopo che al 2° turno ha superato in due brillanti parziali il bulgaro Grigor Dimitrov. Quel successo rappresenta lo scalpo maggiore della carriera dell’azzurro, che già nel 2024 a Roma si era issato a questo LIVEllo di un torneo di questa caratura. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025 in DIRETTA: perugino per l’impresa a che ora?

