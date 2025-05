CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVESi chiude qui la DIRETTALIVE della pesante e inspiegabile sconfitta di Francesco Passaro che esce al 3° turno degli internazionali d’Italia dopo un grande scalpo contro Grigor Dimitrov. Un saluto sportivo!18:20 Se dovesse confermare quei punti, l’azzurro tornerebbe nei primo 100 del mondo. In questa edizione del Foro Italico ha ancora una volta dimostrato che sulla terra il suo posto è nei primi 50. Minimo.18:19 Vi risparmiamo i numeri, visto il tipo di match che vi abbiamo raccontato. Vi diciamo piuttosto che ritroveremo Francesco Passaro al torneo Challenger 175 di Torino, che lo metterà di fronte ai 175 punti che l’anno scorso ha conquistato vincendo la manifestazione campana in finale su Lorenzo Musetti!18:18 Incommentabile epilogo. Nel primo set Passaro ha sfoggiato il suo miglior tennis, che sulla terra vale i primi 20 del mondo quando sta bene. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Passaro-Khachanov 3-6, 0-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: grande inizio, poi 6-0 6-0 per il russo