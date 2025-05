CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE0-30 Tiene due colpi in campo dopo il servizio, poi errore di rovescio.0-15 Sotterra il dritto dopo il servizio Passaro. Scioccante.0-3 A quindici Khachanov. Senza parole lo stadio.40-15 Non risponde Passaro e inizia un monologo con la panchina. Prova quantomeno a scuotersi.30-15 Prima vincente perentoria.15-15 Gran risposta d’incontro dell’azzurro, largo lo slice di Khachanov.15-0 Servizio slice e dritto in cross. Khachanov ha chiaramente alzato il LIVEllo: non basta però a questi LIVElli per vincere 8 giochi di fila.0-2 Non è vero, non tiene più dentro il campo la palla (anche con il suo dritto) Passaro. Break, 0-8: poco da dire. Azzurro non-reagente.15-40 Butta via il rovescio lungoriga Passaro e offre due palle break, ci sbilanciamo: sono match point. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Passaro-Khachanov 3-6, 0-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: parziale di 0-9, speranze al lumicino