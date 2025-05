CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE15-40 Butta via il rovescio lungoriga Passaro e offre due palle break, ci sbilanciamo: sono match point.15-30 ERRORE GRATUITO di Khachanov di rovescio!0-30 Si sposta per giocare di dritto ma lo mette in rete Passaro.0-15 Non supera la rete il rovescio difensivo del perugino. Qui ha spinto bene di dritto Khachanov.0-1 Niente, fuori il dritto di Passaro.40-15 Cambia per primo con il rovescio ma sbaglia ancora di dritto l’azzurro, Che disastro!30-15 Niente, stecca di dritto l’azzurro da situazione di comando.15-15 FORZAAA! Bordata inside in che dà il quindici a Passaro!15-0 servizio vincente del russo.Khachanov-Passaro 6-3! Gira lo scambio con il cross di dritto il russo e infligge un 6-0 all’azzurro, che si è spento dal 3-0 sopra.40-A Non giunge a rete la palla corta di Passaro, set point. 🔗Leggi su Oasport.it

LIVE Passaro-Khachanov 3-6, 0-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro tramortito, parziale di 0-7: game di servizio già vitale