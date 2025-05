LIVE Passaro-Khachanov 2-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | subito break e pubblico in delirio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE0-30 In rete il dritto arretrando dell’azzurro.0-15 Nastro e dritto out Passaro.2-0 Si era mangiato la prima chiusura dopo la smorzata di dritto Passaro, clamoroso però errore di volo Khachanov! BREEEEEAK!40-A Nuovo errore del russo, altra chance!!!! C’è da brekkare!40-40 Prima vincente Khachanov.30-40 Terzo errore di dritto Khachanov! Palla break!30-30 Di poco lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.15-30 LUNGO il dritto del russo, quando è teso regala tanto con questo colpo.15-15 Con la prima Khachanov.0-15 Sotto la rete il dritto del russo.1-0 Tiene la battuta l’azzurro nel primo gioco del match. Sky ha deciso di non fornircelo.17:15 Passaro era appena fuori dalla top 100 a inizio settimana, nell’arco di queste due settimane però difendeva la bellezza di 300 punti tra qualificazione+3° turno al Foro 2024 e vittoria nel Challenger di Torino. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Passaro-Khachanov 2-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: subito break e pubblico in delirio!

Segui queste discussioni sui social

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Musetti-Diallo, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro in campo alle 20, si conosce l’eventuale prossimo rivale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-DRAPER19:00 Si conosce il rivale per il vincente di questa partita: Jack Draper, che ha battuto 6-0 6-4 Matteo Arnaldi. Sfumata quindi la chance di derby azzurro in semifinale a Madrid.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Lorenzo MUSETTI e Gabriel Diallo, si gioca per un posto in semifinale contro Matteo Arnaldi o Jack Draper. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4, 4-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire.15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro.15-15 Ace!0-15 Totalmente fuori giri il dritto.In battuta Dusan Lajovic. 4-2 Cobolli conferma il break con un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento.30-15 Esagerato in questa occasione Cobolli. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a livello Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak. 🔗Leggi su oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025 in DIRETTA: serve un’altra impresa per regalarsi Alcaraz! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 In campo Fils e Tsitsipas (2-6, 3-3), poi Gauff-Linette e Rybakina prima di Francesco PASSARO! Buongiorno ... 🔗oasport.it

Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, domenica 11 maggio, Francesco Passaro tornerà sul campo degli Internazionali d'Italia a Roma per affrontare la sfida di terzo turno contro il ... 🔗oasport.it