LIVE – Napoli-Genoa 2-1 | azzurri di nuovo in vantaggio con Raspadori

Anteprima news:

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Genoa, cercando la vittoria che potrebbe avvicinarlo ancor di più al sogno Scudetto. Segui il LIVE testuale di Spazio Napoli per vivere ogni emozione di questa sfida cruciale, dove i tre punti in palio rappresentano molto più di una semplice vittoria: sono un segnale di determinazione verso un traguardo storico.

Il Napoli cerca la vittoria contro il Genoa per avvicinare il sogno Scudetto: segui con Spazio Napoli il LIVE testuale della sfida tra azzurri e liguri.Tre punti in palio, pesantissimi, Per mettere le mani, quanto prima, su un traguardo che avrebbe davvero dell’incredibile. Contro il Genoa, non c’è all’orizzonte soltanto una semplice vittoria. Ma un segnale, eventuale, da mandare ulteriormente a un campionato che sta vivendo un testa a testa infinito. Gli ingredienti per una serata di alta tensione ci sono tutti, pur consapevoli tutti che gli uomini di Antonio Conte sono padroni del proprio destino.Al Diego Armando Maradona è tutto pronto per la sfida tra il Napoli e il Genoa, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Segui in diretta con Spazio Napoli, con il consueto LIVE testuale del match, tutte le emozioni di una partita che può segnare le sorti di un intero campionato per i partenopei. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Genoa 2-1: azzurri di nuovo in vantaggio con Raspadori

