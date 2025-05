LIVE – Napoli-Genoa 1-1 | lo sfortunato autogol di Meret riapre la partita

In breve da Zazoom:

Il Napoli è pronto a lanciarsi all'inseguimento del sogno Scudetto, affrontando il Genoa in una partita cruciale. Segui con Spazio Napoli il LIVE testuale di questa sfida, dove i tre punti in palio rappresentano non solo una vittoria, ma un'importante affermazione per il cammino azzurro. Ogni azione sarà decisiva per inviare un messaggio chiaro al campionato e avvicinarsi a un traguardo storico.

Il Napoli cerca la vittoria contro il Genoa per avvicinare il sogno Scudetto: segui con Spazio Napoli il LIVE testuale della sfida tra azzurri e liguri.Tre punti in palio, pesantissimi, Per mettere le mani, quanto prima, su un traguardo che avrebbe davvero dell’incredibile. Contro il Genoa, non c’è all’orizzonte soltanto una semplice vittoria. Ma un segnale, eventuale, da mandare ulteriormente a un campionato che sta vivendo un testa a testa infinito. Gli ingredienti per una serata di alta tensione ci sono tutti, pur consapevoli tutti che gli uomini di Antonio Conte sono padroni del proprio destino.Al Diego Armando Maradona è tutto pronto per la sfida tra il Napoli e il Genoa, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Segui in diretta con Spazio Napoli, con il consueto LIVE testuale del match, tutte le emozioni di una partita che può segnare le sorti di un intero campionato per i partenopei. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Genoa 1-1: lo sfortunato autogol di Meret riapre la partita

Segui queste discussioni sui social

Non solo #Conte: perché il #Napoli ha sorpreso tuttinews/2025/05/non-solo-conte-perche-il-napoli-ha-sorpreso-tutti/ Leggi la discussione

Il messaggio del Cardinale Domenico #Battaglia, #arcivescovo di #Napoli, per l' elezione di #Papa Leone XIV..Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Ankara-Trento 1-0, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: 14-11 gara complicatissima sinora - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE20-20 In pipe da seconda linea, Michieletto!20-19 A terra l’attacco vincente di Anderson da posto 4.19-19 Errore in battuta di Bulbul.19-18 Out il primo tempo di Flavio: pallone alto dritto per dritto!18-18 Finta l’attacco e va in pallonetto Bulbul.17-18 Forza e spara out Ter Maat, da posto 2.17-17 Pallone piazzato out da Clevenot.17-16 Contrattacco di Bulbul in primo tempo sulla free ball offerta da Trento col salvataggio di Sbertoli. 🔗Leggi su oasport.it

Mister Movie | Guida TV Stasera 11 Marzo, Il Live-Action de La Sirenetta, Le Iene e tanto ancora - La serata dell'11 marzo offre un palinsesto ricco e variegato, con proposte che spaziano dalla fiction al cinema, dall'intrattenimento all'approfondimento.Guida TV Stasera 11 MarzoEcco una selezione dei programmi da non perdere.Rai 1: "Miss Fallaci" e la Storia di una Donna IndipendenteIn prima serata, Rai 1 propone gli episodi 7 e 8 di "Miss Fallaci", la fiction che racconta la vita di Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. 🔗Leggi su mistermovie.it

LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: prima manche alle 11.00, visibilità diversa da ieri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEI PETTORALI DI PARTENZALA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA ALLE 10.0010.35 La prima manche è stata tracciata da Christian Perner, allenatore dell’Austria. La seconda toccherà ad Alois Prenn, tecnico della Svizzera di Lara Gut-Behrami.10.32 I pettorali di partenza:1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol7 415232 ... 🔗Leggi su oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Napoli-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari; Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi; Live Napoli - Genoa - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 11/05/2025; LIVE Alle 20.45 Napoli-Genoa: Conte con Raspadori, Vieira punta su Pinamonti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia