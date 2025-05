LIVE Musetti-Nakashima ATP Roma 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE13.23 Aryna Sabalenka completa la rimonta e batte Sofia Kenin 3-6, 6-3, 6-3.12.33 Arriva la reazione della numero uno del mondo: Sabalenka vince il secondo set 6-3 e porta la sfida al terzo e decisivo parziale.11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka. Al termine di quest’incontro scenderanno in campo Musetti e Nakashima.11.54 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTALIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Brandon NakashimaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTALIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione sull’1 pari dopo il successo sull’erba del Queen’s dell’azzurro nel 2024 e la vittoria dell’americano un paio di mesi più tardi sul cemento degli US Open. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

LIVE Passaro-Dimitrov 7-5, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: stesso punteggio di Melbourne, azzurro a un set dall’impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15-15 Gran kick, non risponde di rovescio Dimitrov.0-15 Mette largo il tentativo di vincente lungoriga Passaro.1-1 A zero anche Grigor.40-0 Servizio e dritto perentorio.30-0 Bene con lo stretto di dritto Dimitrov.15-0 Servizio e appoggio di volo Dimitrov.1-0 A zero Passaro! Forza!40-0 Non risponde sulla seconda e di dritto Dimitrov.30-0 UN ALTRO!15-0 Servizio vincente per aprire il 2° set. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Passaro-Dimitrov 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto 4 palle break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE5-4 PASSA!!! In due tempi di dritto Passaro, di cui il primo tentetivo spalle alla rete a seguito dello schema palla corta-lob del bulgaro.40-15 Servizio vincente!30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Pauroso inside in vincente di Passaro dopo il kick!15-0 Prima slice ottima e schiaffo al volo di dritto Passaro! Vamos!4-4 Non risponde di rovescio Passaro. Gioco che rischia di cambiare il match. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo ad ora di pranzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka. Al termine di quest’incontro scenderanno in campo Musetti e Nakashima.11.54 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Brandon NakashimaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: attenzione, l’americano è pericoloso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma tra ... 🔗oasport.it

