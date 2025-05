LIVE Musetti-Nakashima ATP Roma 2025 in DIRETTA | azzurro in campo ad ora di pranzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka. Al termine di quest’incontro scenderanno in campoMusetti e Nakashima.11.54 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTALIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Brandon NakashimaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTALIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione sull’1 pari dopo il successo sull’erba del Queen’s dell’azzurro nel 2024 e la vittoria dell’americano un paio di mesi più tardi sul cemento degli US Open. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il russo Daniil Medvedev. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo ad ora di pranzo

Segui queste discussioni sui social

Si hanno notizie del fegato di Nicola Pietrangeli? #tennis #olimpiadi #musetti #erranipaolini #paris2024 #Parigi2024 Leggi la discussione

Comunque io adorerei #Musetti anche se fosse 500 al mondo e costretto a sopravvivere tra un Future e l'altroPerché? Il rovescio a una mano ?????? Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

LIVE Passaro-Dimitrov 7-5, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: stesso punteggio di Melbourne, azzurro a un set dall’impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15-15 Gran kick, non risponde di rovescio Dimitrov.0-15 Mette largo il tentativo di vincente lungoriga Passaro.1-1 A zero anche Grigor.40-0 Servizio e dritto perentorio.30-0 Bene con lo stretto di dritto Dimitrov.15-0 Servizio e appoggio di volo Dimitrov.1-0 A zero Passaro! Forza!40-0 Non risponde sulla seconda e di dritto Dimitrov.30-0 UN ALTRO!15-0 Servizio vincente per aprire il 2° set. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Passaro-Dimitrov 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto 4 palle break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE5-4 PASSA!!! In due tempi di dritto Passaro, di cui il primo tentetivo spalle alla rete a seguito dello schema palla corta-lob del bulgaro.40-15 Servizio vincente!30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Pauroso inside in vincente di Passaro dopo il kick!15-0 Prima slice ottima e schiaffo al volo di dritto Passaro! Vamos!4-4 Non risponde di rovescio Passaro. Gioco che rischia di cambiare il match. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Cinà-Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: iniziato il match, il giovanissimo azzurro vuole un’altra impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE40-A Prende il tempo con il dritto Cinà e colpisce! Terza chance!40-40 Ace (1°):30-40 Bel rovescio in lungoriga di Navone.Seconda15-40 Nuovo gratuito di dritto (che sarebbe il suo colpo) di Navone. Palle break!15-30 Attacca di dritto, si presenta a rete e fa punto Cinà!15-15 Servizio e dritto.0-15 Errore di dritto dell’argentino!Mariano Navone al servizio!13:17 Ci siamo, palleggio di riscaldamento iniziato! Grandstand Arena per ora vuota, ma arriveranno in tanti, ci scommettiamo!Giocatori in campo!13:10 Quest’oggi oggettivamente serve ... 🔗Leggi su oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Nakashima LIVE più tardi su; Musetti-Nakashima, dove vedere la partita dell'Atp di Roma in tv: in campo anche Alcaraz e Zverev; Atp Roma, il programma di oggi degli Internazionali: partite e orari; Musetti-Nakashima: sul Centrale in palio gli ottavi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Musetti-Nakashima all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita - Lorenzo Musetti a caccia di un posto in ottavi di finale agli Internazionali d'Italia: il carrarino, 8^ testa di serie del seeding, affronta lo statunitense Brandon Nakashima, 28 del tabellone. Il ... 🔗sport.sky.it

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: attenzione, l’americano è pericoloso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma tra ... 🔗oasport.it

Musetti-Nakashima oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming - Ritorna in campo Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2025. Al Foro Italico di Roma il toscano va a caccia degli ottavi di finale contro ... 🔗oasport.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: