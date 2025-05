LIVE Musetti-Nakashima ATP Roma 2025 in DIRETTA | attenzione l’americano è pericoloso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTALIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione sull’1 pari dopo il successo sull’erba del Queen’s dell’azzurro nel 2024 e la vittoria dell’americano un paio di mesi più tardi sul cemento degli US Open. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il russo Daniil Medvedev.Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva all’appuntamento capitolino a margine di due 1000 sulla terra battuta vissuti da autentico protagonista. Finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid il toscano è tra i giocatori più in forma del momento e dinanzi al pubblico di casa non vorrà deludere. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: attenzione, l’americano è pericoloso

