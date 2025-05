LIVE MotoGP GP Francia 2025 in DIRETTA | Marquez cerca l’allungo Bagnaia deve provarci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVECome seguire la gara in tvstreaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint RaceBuongiorno e bentrovati alla DIRETTALIVE del GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, assisteremo a una gara importante per definire ancor di più gli equilibri nella classifica iridata della top-class, anche dopo quanto è accaduto ieri nella Sprint Race. Gara del sabato in cui Marc Marquez ha fatto la voce grossa.Sei su sei per Marc nelle Sprint di quest’anno. Un ruolino di marcia pazzesco per l’iberico, in feeling con la sua Ducati GP25 e in grado di fare un po’ quello che vuole. Ci ha provato il francese Fabio Quartararo (Yahama), dalla pole-position, a rompere le uova nel paniere. Quando però le gomme hanno avuto un calo, l’otto-volte iridato ha messo la freccia. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Marquez cerca l’allungo, Bagnaia deve provarci

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: partono le FP2, occhi puntati su Marc Marquez e Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.INIZIANO LE FP2.10.09 Tutto pronto per l’inizio delle FP2.10.06 Bagnaia: “Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi” così a Sky Sport.10.03 L’inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: alle 10.55 la FP1, Bagnaia vuole lanciare subito un segnale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: scatta la FP1, Bagnaia vuole iniziare con il piede giusto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE11.02 Miller si porta in vetta in 1:33.225 con 496 su Rins.11.01 Bagnaia fa segnare un 1:34.7698 con 83 millesimi di vantaggio su Morbidelli a 521 su Bezzecchi.11.00 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Fernandez.10.59 Il primo tempo di questa FP1 Raul Fernandez cade in curva 10 e la moto vede anche un principio d’incendio. Tutto ok per il pilota. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Moto3, GP Francia 2025 in DIRETTA: Guido Pini per una gara di sostanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Francia 2025, ... 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: assolo di Marc Marquez. Bagnaia cade e si allontana in classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.26 Con questo risultato, Marc ... 🔗oasport.it

MotoGP, gli orari del GP Francia a Le Mans: dove vedere la gara - MotoGP in pista a Le Mans fino all'11 maggio per il Gran Premio di Francia, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica il gran finale con la gara lunga della top class alle 14 ... 🔗sport.sky.it