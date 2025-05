LIVE Motocross GP Spagna MX2 2025 in DIRETTA | de Wolf in testa Adamo prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE-5 Caduta per Laengenfelder.-4 De Wolf non ci pensa due volte, superato Benistant per il primo posto.-3 Zanchi e Adamo approfittano di un errore di Mc Lellan, quarto e quinto posto per gli azzurri.-2 Ne approfitta anche Adamo che si prende la sesta posizione.-2 Zanchi agguanta la quinta piazza, superato Simon Laengenfelder.-1 Caduta per Cas Valk. Condizioni quasi proibitive per via della pioggia.-1 Benistant si prende subito la testa della gara, Adamo settimo e Zanchi sesto. Undicesimo Lata.PARTE GARA-1!13.13 Tutto pronto per gara-1.13.09 La gara di qualifica è stata vinta da un buon Thibault Benistant.13.05 Adamo deve riprendere la sua corsa mondiale, dopo il weekend perfetto di Agueda.13.02 Ancora protagonista la pioggia, dopo l’ultimo GP. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Spagna MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf in testa, Adamo prova la rimonta

LIVE Motocross, GP Spagna MX2 2025 in DIRETTA: Adamo deve rimontare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE12.53 Buongiorno e benvenuti alla diretta di MX2 GP di Spagna 2025.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Spagna, Adamo continua con la sua rimonta mondiale. Gara di qualifica ieri per il Gran Premio di Spagna MX2. Thibault Benistant chiude una manche di qualifica pulita e senza errori fino alla vittoria, nonostante il contatto in partenza, riesce a tenere a freno l’olandese Kay De Wolf. 🔗Leggi su oasport.it

